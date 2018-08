Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 agosto 2018 10.52

La società svittese Kühne+Nagel, attiva a livello mondiale nei settori dei trasporti e della logistica, rafforza la sua presenza in Cina alleandosi con l'azienda Sincero. Quest'ultima è specializzata nella gestione della fornitura per l'industria automobilistica.

L'accordo dovrebbe permettere a Kühne+Nagel di far aumentare di circa il 70% il volume dei contratti in questo segmento e su questo mercato, indica in una nota odierna il gruppo svittese.

La società elvetica avrà una partecipazione di maggioranza nella joint venture. Le modalità finanziarie della transazione sono soggette a una clausola di riservatezza, viene precisato nel comunicato.

