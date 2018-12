L'azione Ogni Centesimo Conta raccoglie 7,5 milioni

La colletta Ogni Centesimo Conta, promossa a livello nazionale dalla Catena della Solidarietà e dalla SSR, ha permesso di raccogliere 7’587'017 franchi.

In Ticino le donazioni ammontano a 361’483 franchi, nella Svizzera tedesca a 5,7 milioni e in Romandia a 1,5 milioni.

Le donazioni raccolte a Losanna e Bellinzona saranno interamente devolute a progetti per bambini vittime di maltrattamenti in Svizzera, quelle raccolte a Lucerna saranno in parte donate a ragazzi in Svizzera e in parte a bambini all'estero che hanno bisogno di un tetto sopra la testa.

