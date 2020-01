L'influenza stagionale si diffonde in Svizzera

L'influenza stagionale continua a diffondersi in Svizzera, con 215 consultazioni ogni 100'000 abitanti la settimana scorsa. I più colpiti sono i bambini e i ragazzi sotto i 14 anni.

Nella quarta settimana di gennaio, 151 medici del sistema di sorveglianza Sentinella hanno segnalato 27,2 casi di malattia influenzale ogni 1000 consultazioni. Estrapolato all'intera popolazione, questo tasso corrisponde a un'incidenza di 215 casi ogni 100'000 abitanti, precisa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul suo sito web. La soglia di epidemia stagionale di 69 casi di influenza ogni 100'000 abitanti è stata superata dalla seconda settimana di gennaio.

L'influenza è ormai diffusa o diffusa in tutte le regioni del Paese. L'incidenza è più alta nelle fasce d'età fino a 14 anni. Gli ultrasessantacinquenni sono i meno colpiti. La tendenza è in aumento ovunque e per tutte le fasce d'età.

