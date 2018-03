Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 marzo 2018 - 15:46

Erano le 5.35 del 20 marzo 2003 (le 3.35 ora svizzera) quando i primi 40 missili da crociera Tomahawk lanciati da navi americane nel Golfo Persico, Mar Rosso e Mediterraneo si abbattevano su Baghdad.

Era l'inizio di una guerra che secondo i piani del presidente George W. Bush doveva spazzare via in poco tempo il regime di Saddam Hussein e portare la democrazia in Iraq, rendendo più sicuro il mondo del dopo-11 settembre.

Da quel giorno, invece, sono passati 15 anni in cui l'Iraq non ha più avuto pace, i conflitti interconfessionali si sono moltiplicati, portando tra l'altro l'avvento dell'Isis, e l'Iran ha rafforzato la sua influenza nel Paese vicino e in gran parte della regione.

