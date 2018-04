Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2018 8.05 26 aprile 2018 - 08:05

Perdita di 6,8 miliardi per la BNS

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha registrato una perdita di 6,8 miliardi di franchi nel primo trimestre 2018, contro un utile di 7,9 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno.

A pesare sono state in particolare le posizioni in valuta estera, che hanno generato una perdita totale di 7 miliardi. I proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 2,4 miliardi di franchi e 0,6 miliardi di franchi, mentre le minusvalenze su titoli e strumenti di debito esse sono state pari a 3,9 miliardi di franchi. Il contesto borsistico negativo ha portato anche a minusvalenze pari a 3,3 miliardi su titoli e strumenti di capitale. Le perdite di cambio sono ammontate a 2,8 miliardi di franchi.

Lo stock di oro, rimasto stabile, ha registrato un minusvalenza di 0,2 miliardi.

Il risultato della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. È soggetto quindi a forti oscillazioni che rendono difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio, precisa la BNS.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.