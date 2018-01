Questo contenuto è stato pubblicato il 30 gennaio 2018 14.15 30 gennaio 2018 - 14:15

“La ricetta del suo successo è il suo atteggiamento positivo”: Roger Federer, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, gode delle simpatie di tutta la popolazione svizzera.

Il successo del tennista basilese all’Australian Open ha suscitato un coro unanime di lodi da parte delle celebrità dello sport mondiale e della stampa internazionale, compresa, chiaramente, quella elvetica.

I giornali svizzeri si sono sforzati per trovare nuovi superlativi in grado di riflettere il valore dell’impresa riuscita a Roger Federer, che ha conquistato domenica a Melbourne il suo 20esimo trofeo del Grande Slam.

“Federer nel ventesimo cielo”, scrive la Liberté, mentre per Le Quotidien Jurassien il nuovo titolo rappresenta “Un venti divino”. Per la Basler Zeitung il campione svizzero è “Semplicemente grandioso”, per Le Matin “Mitico!” e per il Bund “Un modello non solo sportivo”. “Il mondo s’inchina dinnanzi a Federer”, rileva da parte sua il Blick.

Anche la gente per la strada, interrogata da swissinfo.ch, si dice profondamente impressionata dalla prestazione del fuoriclasse svizzero. Per un passante, “l’efficienza e la tecnica di Federer sono inimitabili”.

