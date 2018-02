Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 13.00 16 febbraio 2018 - 13:00

In Svizzera in febbraio tradizionalmente c'è la cosiddetta settimana bianca, ossia una settimana di ferie scolastiche. Nel paese che ama definirsi una destinazione sciistica, questa disciplina sportiva viene insegnata ai bambini già in tenera età. La scuola di sci svolge un ruolo importante.

Nella Confederazione la scuola di sci fa quasi parte di quelle abitudini collettive come la ricreazione. Intere generazioni di bambini vi hanno preso parte sin dalla fondazione della prima scuola di sci nel 1932. Oggi ci sono 132 scuole di sci sparse nella Svizzera e ogni anno più di un centinaio di nuovi istruttori ricevono l'ambito diploma svizzero di maestro di sci.

L'associazione delle Scuole svizzere di sciLink esterno attualmente promette che ognuno - bambino o adulto che sia - può imparare a sciare in tre giorni.

swissinfo.ch ha rivolto la seguente domanda della settimana a dei passanti a Locarno e nei dintorni: quali sono i ricordi migliori o peggiori che lei ha della scuola di sci ai suoi tempi?

Neuer Inhalt Horizontal Line