Questo contenuto è stato pubblicato il 8 febbraio 2018 15.15 08 febbraio 2018 - 15:15

Nell'imminenza delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, il doping è diventato un tema d'attualità. swissinfo.ch ha chiesto a dei passanti a Briga, in Vallese, con cosa si dopano quotidianamente e che sensazioni provano.

Essere scattanti, vispi e fare sempre di più: mentre gli atleti di alto livello apparentemente non di rado ricorrono a mezzi illeciti per migliorare i propri risultati, i lavoratori svizzeri usano piuttosto dei trucchetti nella loro vita quotidiana per migliorare le proprie prestazioni.

Così, per esempio, Nicolas ha bisogno della sua dose giornaliera di tabacco da masticare e Davide delle compresse di caffeina per dare il massimo nel loro lavoro in turni. Per caricarsi, Marit punta su un classico della giovane generazione: le bevande energetiche. Mentre Melina ha bisogno di una certa quantità di pancetta per sentirsi bene.

