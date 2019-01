La libertà di acquisto delle FFS è già molto limitata, secondo Andreas Meyer, CEO dell'azienda, che si dichiara contrario ad un inasprimento. Le critiche emerse negli ultimi tempi riguardano i problemi "persistenti" del nuovo treno a due piani "FV-Dosto".

Le interruzioni e i ritardi legati alla messa in servizio dei treni canadesi a due piani di Bombardier sono recentemente diventati una questione politica. La Commissione dei trasporti del Consiglio Nazionale martedì si è dichiarata "estremamente preoccupata" per i numerosi problemi riscontrati dai nuovi treni e ha chiesto risposte chiare da parte dei responsabili a febbraio.

"Abbiamo già un corsetto legale molto severo per gli acquisti, tutto è regolato fino all'ultimo dettaglio e questo comporta un pesante carico di lavoro amministrativo", anticipa Andreas Meyer in un'intervista ai giornali di "CH Media". Inoltre, non vede come la libertà di acquisto delle FFS possa essere ulteriormente limitata.

Nell'intervista, il CEO ribadisce anche le critiche a Bombardier. I problemi tecnici e i ritardi sono imputabili al produttore canadese che si è impegnato a fornire il materiale, ha detto. Meyer non è in grado di dire quando i 62 treni ordinati saranno operativi. Originariamente la messa in servizio era prevista per il 2013.

