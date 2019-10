Le nuove banconote da 100 franchi hanno causato un blocco di alcuni distributori automatici di banconote di Postfinance.

I nuovi biglietti da 100 franchi si incollano assieme e bloccano l'emissione di denaro dai Postomat, ha detto il portavoce di Postfinance, Johannes Möri, confermando una notizia pubblicata da "20 Minuten".

Un tipo di distributori sono più soggetti a questo genere di problemi, ha aggiunto. L'azienda è al lavoro per risolvere gli inghippi. Particolarmente colpiti sono i distributori automatici nelle regioni di Lucerna, Berna, Soletta, Aarau, Basilea e Zugo. Secondo Möri, in caso di malfunzionamento compare sul display un messaggio di errore e al cliente non viene addebitato l'importo.

Stando a "20 Minuten", la panne riguarda solo i distributori di Postfinance. La Banca Cantonale di Zurigo e UBS non hanno riscontrato alcun problema con la nuova banconota da cento in circolazione dal 12 settembre.

