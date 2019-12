In occasione del nuovo anno, come dal 1993, è stata pubblicata la foto ufficiale del Consiglio federale per il 2020: ritrae il gabinetto governativo, cancelliere incluso, come un gruppo musicale, su un palchetto, sotto un riflettore e con un paio di strumenti a lato.

Il soggetto è stato scelto dalla presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga: "Una buona seduta del Consiglio federale è come un bel concerto, ognuno dà il meglio di sé". Dall'interazione politica collegiale nascono soluzioni sostenibili e durature per la Svizzera, ha spiegato Sommaruga in una nota diffusa oggi.

L'immagine, realizzata da Annette Boutellier e Yoshiko Kusano, ha un codice QR sul retro che conduce a brani musicali scelti dalla presidente della Confederazione, pianista diplomata.

La foto è stata stampata in 60'000 copie e può essere scaricata e ordinata sul sito Internet admin.ch. Un breve filmato mostra come è nata.

