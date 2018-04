Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La piattaforma del commercio online Siroop, di proprietà del rivenditore Coop, chiuderà per fine anno. Immagine d'archivio.

La piattaforma del commercio online Siroop, di proprietà del rivenditore Coop, chiuderà per fine anno. Ai 180 dipendenti colpiti verrà offerto un posto presso Microspot, Coop o Swisscom.

Il portavoce di Coop Urs Meier ha confermato oggi all'ats una relativa notizia pubblicata dal portale 20min.ch. "In futuro offriremo l'assortimento online solo tramite Microspot", ha dichiarato.

Due settimane fa Coop aveva annunciato che avrebbe rilevato interamente il portale, acquisendo il 50% restante della joint venture da Swisscom. Indicava che Siroop sarebbe stata accorpata a Microspot.

Siroop era stata lanciata nel maggio 2016 in collaborazione con il gigante della telefonia. Dopo un debutto solo in tedesco, lo scorso ottobre era stata creata anche la versione francese. Allora il portale contava un assortimento di 250'000 prodotti venduti da 250 aziende, secondo un articolo di Le Temps. Attualmente il portale offre un milione di articoli di 500 imprese, tra cui Lego, Apple, Skechers, New Balance e di negozi svizzeri.

