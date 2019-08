Dopo negoziati col sorvegliante dei prezzi, dal 2020 per i clienti privati della Posta che scaricano l'etichetta dal sito web sarà più conveniente inviare pacchi. Lo sconto ammonta a 1,50 franchi per pacchi fino a 10 kg e 3 franchi fino a 30 kg.

Il ribasso concesso dal "gigante giallo" ammonta globalmente a 10 milioni di franchi.

In base a un comunicato del Sorvegliante dei prezzi pubblicato sul suo sito web, è giusto che il cliente privato che compila l'etichetta da solo, la paga e la stampa possa godere di un vantaggio, tanto più che il trattamento di lettere e pacchi avviene ormai secondo un processo automatizzato che rappresenta non solo un progresso qualitativo, ma anche economico.

Stando a un comunicato odierno della Posta, nell'area "I miei invii" i clienti registrati online potranno poi non solo richiedere il recapito dei pacchi in un giorno della settimana a scelta, ma anche farseli consegnare dal postino il sabato per 4.90 franchi (o con un abbonamento annuale di 20 franchi)..

Sempre dal 2020 diventerà più conveniente anche farsi recapitare pacchi su richiesta la sera (dalle 16.30 alle 21.00): i clienti registrati spenderanno 7.90 franchi invece di 12.

Da gennaio, inoltre, i clienti della Posta dovranno registrare e dichiarare in forma digitale su internet i contenuti degli invii per l'estero fino a un peso di 2 kg. Per le spedizioni verso gli Stati Uniti tale regola è in vigore già da quest'anno.

Finora i clienti erano tenuti a consegnare assieme agli invii per l'estero il tagliando di dichiarazione doganale verde. Ora i dati possono essere registrati mediante il servizio online della Posta oppure dal personale di sportello nelle filiali al costo di 3 franchi.

