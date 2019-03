La Posta lo scorso anno ha conseguito un utile in calo di 122 milioni di franchi su base annua, a 405 milioni di franchi.

L'evoluzione è dovuta soprattutto alle difficili condizioni quadro presso PostFinance, come pure alle operazioni di rettifica per i rimborsi effettuati in seguito alle malversazioni presso AutoPostale.

Con 501 milioni di franchi, il risultato d'esercizio (EBIT) registra un calo di 217 milioni rispetto al 2017, in linea con le aspettative della Posta, scrive il gigante giallo in una nota odierna. Grazie alla fase di forte espansione del mercato dei pacchi, PostLogistics ha chiuso il 2018 con un risultato migliore dell'anno precedente, totalizzando 145 milioni di franchi.

PostFinance in difficoltà

Le previsioni della Posta circa le difficili condizioni quadro in cui versa PostFinance hanno trovato conferma, si legge nella nota. Dai 549 milioni dell'anno precedente, il risultato d'esercizio di PostFinance è sceso a 220 milioni. I ricavi d'esercizio sono scesi di 372 milioni di franchi, raggiungendo i 1704 milioni.

Il calo è imputabile principalmente alla mancanza dei 109 milioni di franchi di utili una tantum realizzati grazie a vendite di azioni l'anno precedente e all'arretramento di 155 milioni di proventi da interessi e dividendi, causato dalla situazione attuale del mercato.

PostFinance ha avviato diverse misure tese a porre un freno al calo del risultato. Si orienta strategicamente ancora di più verso la digitalizzazione e crea nuove fonti d'introiti indipendenti dagli interessi. Allo stesso tempo, mediante misure di incremento dell'efficienza, riduce i costi. Questo non è però sufficiente a compensare il calo dei ricavi nelle operazioni su interessi.

