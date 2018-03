Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 marzo 2018 9.45 08 marzo 2018 - 09:45

Utile in calo per la Posta nel 2017, a pesare è vicenda AutoPostale.

Lo scorso anno La Posta Svizzera ha conseguito un utile di 420 milioni di franchi, in calo rispetto ai 558 milioni del 2016. Il risultato è stato "fortemente influenzato" dalla prassi contabile "non conforme alla legge" di AutoPostale.

Il rimborso richiesto nel rapporto di revisione dell'Ufficio federale dei trasporti di circa 78 milioni e l'accantonamento per la posizione non ancora accertata per il biennio 2016–2017 si ripercuotono negativamente sui conti.

Nel 2017 il risultato d'esercizio (EBIT) è stato pari a 630 milioni di franchi, ossia 74 milioni in meno rispetto all'anno precedente. I ricavi d'esercizio sono scesi a 7,9 miliardi. Ciononostante la Posta dichiara di essere in grado di registrare un utile nella propria attività di base.

