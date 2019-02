La Posta riorganizza la sua rete di filiali. I responsabili degli uffici postali scompariranno a beneficio di team attivi in più succursali. Secondo i sindacati, questa novità suscita parecchia preoccupazione tra il personale.

Con la sua nuova organizzazione, La Posta vuole adattarsi alle necessità della clientela che intende accedere alle sue prestazioni 24 ore su 24 e in ogni luogo, indica oggi in una nota il gigante giallo. La riorganizzazione in team non avrà alcuna ripercussione sul numero di filiali, attualmente 1078, che compongono la rete postale, precisa l'ex regia federale.

In futuro, per ogni regione verranno creati team con circa 15 consulenti alla clientela, che saranno operativi in un solo settore di filiali. Lavoreranno in diverse succursali, forniranno consulenza ai collaboratori e si occuperanno degli sportelli automatici My Post 24

Il sindacato indica in una nota odierna di essere già intervenuto per mettere in risalto le difficoltà relative all'attuazione della nuova organizzazione. Ma le sue preoccupazioni sono state prese in considerazione soltanto parzialmente. Syndicom teme che il progetto serva a nascondere lo smantellamento futuro degli uffici postali.

