Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2018 13.23 12 aprile 2018 - 13:23

La produzione bio in Svizzera avanza col vento in poppa e il settore fa registrare cifre senza precedenti. Infatti, indica un comunicato odierno di Bio Suisse, la superficie agricola gestita in regime biologico ha raggiunto il 14,4%, una percentuale da primato.

Nel contempo, il fatturato conseguito con alimenti di questo tipo ha superato i 2,7 miliardi di franchi, stabilendo un nuovo record.

Lo scorso anno inoltre, le aziende Gemma - ovvero quelle che lavorano seguendo le direttive di Bio Suisse - sono notevolmente aumentate: alla fine del 2017 in Svizzera e nel Liechtenstein erano 6423, 279 in più rispetto al 2016.

Gli svizzeri spendono attualmente 320 franchi pro capite all'anno in prodotti bio, contro i 299 di dodici mesi prima. In Svizzera francese la percentuale di mercato è ora pari all'8,8%, quasi al livello della Svizzera tedesca (9,1%). Anche nella Svizzera italiana (7,8%) l'evoluzione è stata positiva.

Per quel che concerne le categorie di prodotti, come in passato le uova hanno la quota di mercato più alta, quasi il 27%. Al secondo posto vi sono gli ortaggi (23%), tallonati dal pane fresco (22%). Le principali fonti di fatturato del mercato bio rimangono i latticini e il formaggio, davanti a ortaggi, insalata e patate, mentre completano il podio carne e pesce.

