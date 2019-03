Nel 2018, il numero di svizzeri residenti all'estero è aumentato dell'1,1%. La diaspora elvetica conta 760'200 persone. La meta prediletta da chi lascia la Svizzera continua ad essere la Francia, seguita da Germania, Stati Uniti e Italia.

Il 10,6% dei cittadini svizzeri vive all'estero, secondo i nuovi datiLink esterno pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Quasi i tre quarti di loro (74,7%) sono in possesso anche di uno o più passaporti stranieri.

Rispetto al 2017, il numero di membri della Quinta SvizzeraLink esterno è cresciuto dell'1,1%, attestandosi a 760'200. L'aumento più importante (1,5%) è stato osservato in Europa. L'Africa è l'unico continente in cui è stata registrata una leggera diminuzione della comunità elvetica (-0,5%).

(swissinfo.ch)

Leggero aumento degli svizzeri in Italia

Il 62% degli svizzeri all'estero vive in un paese europeo. La comunità più numerosa (26%) si trova in Francia, dove sono registrati 197'400 cittadini elvetici. Seguono la Germania (90'400 persone), l'Italia (49'600), la Gran Bretagna (35'700) e la Spagna (23'800). In tutti questi paesi, la diaspora elvetica è cresciuta. L'incremento maggiore è avvenuto in Gran Bretagna (+2,7%), quello minore in Italia (+0,1%).

Al di fuori dell'Europa, gli svizzeri all'estero risiedono in America (24%), in Asia (7%), in Oceania (4%) e in Africa (3%). I paesi con il più alto numero di cittadini svizzeri sono gli Stati Uniti (80'400 persone), il Canada (40'000), l'Australia (25'100) e Israele (20'200).

Più uomini in Thailandia, più donne in Spagna

Il 21% degli svizzeri all'estero (162'500 persone) ha almeno 65 anni. Questa proporzione varia a seconda della regione del pianeta e in alcuni paesi supera il 25%. È ad esempio il caso dell'Ungheria (55%), della Thailandia (33%), della Spagna (32%), del Portogallo (28%) e del Sudafrica (27%).

Per questa classe di età, anche la ripartizione secondo il genere varia a dipendenza del luogo. È abbastanza equa in Ungheria, Portogallo e Sudafrica, mentre è molto diversa in Thailandia (23% di uomini e 7% di donne) e in Spagna (12% di uomini e 20% di donne).



Traduzione dal francese di Luigi Jorio

