Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 15.12 28 agosto 2018 - 15:12

La Rega ha organizzato il rimpatrio di 280 persone durante le vacanze estive, di cui 210 con i tre aerei ambulanza a sua disposizione. La maggior parte delle missioni all'estero è stata effettuata in Italia e Spagna, precisa un comunicato odierno.

70 persone hanno potuto essere ricondotte in Svizzera con un aereo di linea, per le altre è stato necessario organizzare un trasporto privato. La cifra è stabile rispetto allo stesso periodo del 2017. Le cause più frequenti del rimpatrio sono le malattie contratte all'estero, seguite dagli incidenti delle circolazione e dagli incidenti sportivi.

