Venti anni dopo l'incendio del tunnel del Monte Bianco e soprattutto in seguito all'incidente nella galleria del Gottardo nell'ottobre del 2001 costato la vita a 11 persone, la Svizzera ha investito molto nelle gallerie stradali e la loro sicurezza è soddisfacente.

Dal 2010, la Confederazione ha per esempio investito circa un miliardo di franchi nella sicurezza delle sue gallerie, ha riferito a Keystone-ATS Guido Bielmann, portavoce dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Entro il 2025 è previsto un ulteriore mezzo miliardo.

"La sicurezza dei tunnel è globalmente buona e sicuramente migliore rispetto all'inizio degli anni 2000", ha detto Bielmann. I 252 tunnel che conta la rete stradale nazionale sono perennemente sotto osservazione o per la qualità delle opere o per la sicurezza del traffico.

Secondo un rapporto intermedio dell'USTRA sulla sicurezza dei tunnel pubblicato alla fine dello scorso giugno, il 94% delle gallerie sulle strade nazionali soddisfano i requisiti in materia di segnalazione, l'86% sono conformi per quanto riguarda l'aerazione e l'83% a livello di uscite di emergenza.

In totale 82 misure devono essere ancora prese per conformarsi alle norme attuali, precisa il rapporto dell'USTRA. Di queste 52 sono in corso di realizzazione, 28 sono in corso di pianificazione e due non sono ancora state lanciate.

