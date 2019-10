Anche la Svizzera è colpita dalla tratta degli esseri umani, quale Paese di transito, ma pure di destinazione. La quarta edizione delle Settimane d'azione contro il raccapricciante fenomeno durerà tutto il mese di ottobre attraverso l'intera Europa.

L'obiettivo dell'iniziativa è di denunciare lo sfruttamento a fini sessuali o lavorativi di donne, uomini e minorenni. Si tratta di vittime della tratta degli esseri umani, indicano gli organizzatori.

I mestieri del sesso, nonché i settori della costruzione, della ristorazione e alberghiero, delle cure, i lavori domestici e l'agricoltura sono particolarmente a rischio. Ogni anno, circa 250 vittime ricevono aiuto in Svizzera dopo essere sfuggite a queste situazioni di sfruttamento.

Punta dell'iceberg

Tuttavia, ciò costituisce soltanto la punta dell'iceberg. La grande maggioranza delle persone interessate, non è né individuata né soccorsa. Dal momento che la tratta di queste persone si svolge nella clandestinità, la popolazione svizzera è poco informata sul tema. Stando agli organizzatori, l'identificazione delle vittime e un sostegno adeguato necessita dell'aiuto di tutti.

Le Settimane d'azione si terranno attorno al 18 ottobre, Giornata europea di lotta contro la tratta degli essere umani. Quest'anno, 19 eventi, quali conferenze, interventi in scuole, proiezioni di film o ancora tavole rotonde che riuniscono esperti avranno luogo in otto cantoni (Ginevra, Friburgo, Vaud, Giura, Neuchâtel, Berna, Zurigo, Soletta).

Un bus informativo sulla tratta degli esseri umani, un'esposizione itinerante che percorre la Svizzera da due anni, farà tappa a Ginevra, Delémont, Losanna e Berna durante le Settimane d'azione.

Un concorso grafico è rivolto ad allievi e studenti a partire dai 15 anni (prima categoria) nonché a ogni adulto interessato (seconda categoria). Il termine di partecipazione è fissato al 31 ottobre 2019.

Le Settimane d'azione contro la tratta degli esseri umane sono coordinate dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Berna e gli eventi sono organizzati da associazioni partner, statali o no. Il progetto è finanziato dall'Ufficio federale di polizia, dal Dipartimento degli affari esteri, dalla Segreteria di Stato della migrazione, la Fondazione "Au Coeur des Grottes", l'Ambasciata degli Stati Uniti in Svizzera e l'Ordine di Malta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019