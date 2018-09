Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le sigarette elettroniche contenenti nicotina non saranno vendute ai minori di 18 anni. Lo hanno deciso oggi a Berna i produttori e i distributori che hanno firmato un codice di condotta in questo senso.

Il codice entrerà in vigore il primo ottobre e rimarrà valido fino alla nuova legge federale sui prodotti del tabacco, che disciplinerà in maniera completa le sigarette elettroniche, precisa oggi l'Ufficio federale della sicurezza alimentare (USAV) sul suo sito.

I firmatari - British American Tobacco Switzerland, Coop, Denner, Japan Tobacco International AG, Lidl Svizzera, Philip Morris SA, Valora, Swiss Vape Trade Association (SVTA), City-Vape, Sweetch - si impegnano a non vendere le sigarette elettroniche ai minori e a non pubblicizzarle nei luoghi frequentati da giovani, nelle manifestazioni e sui giornali.

L'associazione di categoria SVTA aveva già approvato in precedenza un proprio codice di condotta che prevede il divieto di vendita di e-sigarette senza nicotina ai minori di 16 anni e di quelle con nicotina a chi ha meno di 18 anni. I due codici sono entrambi validi. Secondo l'USAV, l'adozione dei codici comporta un notevole miglioramento della protezione dei giovani, in attesa della nuova legge.

La tavola rotonda è stata organizzata a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo federale dello scorso aprile. La Corte ha stabilito che le sigarette elettroniche contenenti nicotina provenienti dall'UE possono essere immesse anche sul mercato svizzero in applicazione del principio Cassis de Dijon. Basta che i prodotti soddisfino i requisiti tecnici di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e siano legalmente in circolazione in uno di questi Stati.

Attualmente le sigarette elettroniche sono regolamentate nel diritto sulle derrate alimentari e non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. Per questo a livello federale non esistono prescrizioni giuridiche per la protezione dei giovani.

Nel progetto della nuova legge, le e-sigarette dovrebbero essere equiparate ai prodotti del tabacco ed essere sottoposte alle stesse restrizioni previste per le sigarette classiche (pubblicità e divieto di vendita ai minori).

