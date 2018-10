Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 ottobre 2018 19.20 09 ottobre 2018 - 19:20

La Voyager 2 è giunta ai confini del Sistema solare e, dopo aver viaggiato più di 40 anni, sta per tuffarsi nello spazio interstellare. Immagine d'archivio.

Un messaggero cosmico è giunto ai confini del Sistema solare e, dopo aver viaggiato più di 40 anni, sta per tuffarsi nello spazio interstellare.

È una sonda spaziale dell'agenzia spaziale statunitense Nasa e il suo destino è scritto nello stesso nome: Voyager, viaggiatore.

La Voyager 2 ha raggiunto le colonne d'Ercole del Sistema solare e ora si trova a 17,7 miliardi di chilometri dalla Terra, una distanza 118 volte superiore a quella tra il nostro pianeta e il Sole. E, come ha già fatto la gemella Voyager 1 nel 2012, si accinge a varcare l'invisibile soglia che separa il nostro sistema planetario dal resto dell'Universo.

Lo rende noto la Nasa, che ha rilevato nei dati della sonda un aumento dei livelli di raggi cosmici provenienti dall'esterno del Sistema solare. "Stiamo osservando un cambiamento nell'ambiente intorno a Voyager 2", ha spiegato uno dei responsabili del progetto Voyager, Ed Stone, del California Institute of Technology (Caltech) di Pasadena. Per l'esperto, però, "la sonda non ha ancora raggiunto la cosiddetta eliopausa", che segna il confine del Sistema solare.

Lanciate nel 1977, le sonde Voyager hanno fatto una sorta di Grand Tour del Sistema solare, visitando i quattro pianeti più esterni: Giove, Saturno, Urano e Nettuno e alcune delle loro lune. Hanno, ad esempio, scoperto che anche Giove ha anelli, ma più rarefatti di quelli di Saturno. Hanno rivelato per la prima volta la presenza di attività vulcanica su un corpo celeste diverso dalla Terra, la luna gioviana Io. E hanno osservato per la prima volta le piogge di metano su Titano, luna di Saturno.

Le sonde hanno inoltre a bordo un disco di rame dorato, simile ai vecchi 33 giri, su cui sono incisi suoni e immagini della Terra. Un messaggio in bottiglia cosmico, che fa delle Voyager autentiche ambasciatrici dell'umanità nell'Universo.

