Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 15.46 23 aprile 2018 - 15:46

Ancora rivelazioni sul gruppo del cemento francese Lafarge, fusosi nel 2015 con lo svizzero Holcim e accusato di aver pagato tangenti ai terroristi dello Stato islamico (Isis) per poter continuare a svolgere le sue attività in Siria dalla primavera-estate 2014.

Secondo informazioni pubblicate in prima pagina dal quotidiano francese Libération, Lafarge avrebbe tenuto "al corrente" i servizi segreti di Parigi sull'attività dei gruppi armati sul posto, incluso l'Isis, ma anche dei versamenti fatti ai jihadisti per continuare le attività legate alla produzione del cemento in quel territorio all'epoca in mano ai terroristi.

In particolare, un responsabile sicurezza di Lafarge, Jean-Claude Veillard, sarebbe stato in contatto permanente con una 'talpa' dell'intelligence francese nascosta dietro all'indirizzo mail grosmarmotte@gmail.com.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.