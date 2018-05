Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 8.40 08 maggio 2018 - 08:40

LafargeHolcim: ong, non fa nulla per aiuto vittime lavoro minorile

A due anni dalla scoperta di casi di lavoro minorile in Uganda LafargeHolcim non ha fatto nulla per aiutare le vittime: lo sostengono le organizzazioni Pane per tutti e Sacrificio quaresimale in occasione dell'assemblea generale del gruppo, che si tiene oggi.

Da gennaio 2017 LafargeHolcim acquista materie prime da cave meccanizzate che impiegano adulti: le due associazione chiedono che il gruppo e i suoi fornitori riconoscano però le loro responsabilità riguardo al passato e aiutino i ragazzi a tornare a scuola a o ricevere una formazione professionale.

In nuove dichiarazioni video diversi bambini sostengono inoltre che lavorano di nuovo per Hima Ciment, la filiale di LafargeHolcim al centro della vicenda.

Interrogato dall'ats, LafargeHolcim nega o di aver fatto nuovamente ricorso al lavoro minorile. Di fronte alla critica di non assumersi responsabilità, il gruppo ricorda che Hima Cement è intervenuta con programmi di sostegno all'infanzia.

Oggi LafargeHolcim ha annunciato di aver realizzato un fatturato di 5,83 miliardi di franchi nei primi tre mesi dell'anno, in crescita del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'utile operativo EBITDA ha invece fatto segnare un calo: del 7,7% a 700 milioni.

