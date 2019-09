Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim è pronto a nuove acquisizioni: "siamo tornati ad avere margine di manovra", afferma il presidente della direzione Jan Jenisch in un'intervista all'agenzia Bloomberg, dicendosi disponibile a effettuare operazioni.

"Non voglio però fare compromessi", ha puntualizzato il manager 53enne. "Continueremo ad avere un bilancio sano". Jenisch intende perciò agire con cautela: in passato l'azienda ha infatti rischiato un declassamento del rating.

Interrogato su un eventuale interesse per le attività nel settore chimico messe in vendita dalla tedesca BASF, il dirigente tedesco con studi in Svizzera e negli Usa non ha voluto rispondere in modo dettagliato, limitandosi ad affermare che la chimica della costruzione potrebbe essere un complemento di una delle divisioni di LafargeHolcim. Considerata la grandezza del comparto anche il prezzo di vendita non viene ritenuto eccessivo.

