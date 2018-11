Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

LafargeHolcim cede attività in Indonesia.

Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim si appresta a vendere l'insieme delle proprie attività in Indonesia al gruppo locale Semen Indonesia per 917 milioni di dollari (911 milioni di franchi), hanno annunciato i due gruppi.

LafargeHolcim ha firmato "un accordo con Semen Indonesia in vista della cessione della totalità della sua partecipazione dell'80,6% in Holcim Indonesia", si legge in una su nota di ieri sera. Semen Indonesia, leader del mercato dei materiali di costruzione nel Paese del sudest asiatico, oggi ha precisato che la transazione ammonta a 917 milioni di dollari.

LafargeHolcim spiega che la cessione avviene "nell'ambito della revisione in corso del suo portafoglio", che prevede la cessione di attività per un valore di almeno due miliardi di franchi entro il 2022. La transazione in Indonesia contribuisce al "rafforzamento della nostra solidità finanziaria", afferma Jan Jenisch, direttore generale di LafargeHolcim, citato nel comunicato.

