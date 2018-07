Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 21.28 22 luglio 2018 - 21:28

"L'economia mondiale si trova a far fronte a crescenti rischi, soprattutto nel breve termine, dall'aumento delle tensioni commerciali, dalle pressioni finanziarie nei Paesi emergenti deboli e dal riemergere del rischio sovrano in parte dell'area euro".

Lo afferma Christine Lagarde, direttrice generale del Fmi, al termine del G20.

"Durante le riunioni ho incoraggiato ad affrontare questi rischi in modo deciso e con uno spirito di collaborazione che assicuri che il periodo di recente forte crescita duri" afferma Lagarde, sottolineando che le "politiche macroeconomiche dovrebbero adattarsi all'outlook che cambia. In diversi Paesi, soprattutto quelli con deficit eccessivi, questo significa evitare politiche di bilancio pro-cicliche per aiutare il debito a intraprendere una strada di discesa".

"In risposta alla volatilità finanziaria, la flessibilità dei tassi di cambio dovrebbe continuare a giocare un ruolo".

