Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 15.04 03 agosto 2018 - 15:04

I battelli di linea del Lago di Zurigo non potranno tornare ad azionare brevemente la sirena all'arrivo e alla partenza dai pontili, come è stato tradizione per decenni.

La consigliera federale Doris Leuthard ha infatti risposto picche a una petizione che avrebbe voluto reintrodurre la consuetudine. "Come nella circolazione stradale, i segnali acustici di avvertimento possono essere azionati solo se questo è necessario per la sicurezza della navigazione e degli altri utenti", afferma la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) in una risposta pubblicata oggi.

Sulla loro pagina Internet i promotori della petizione si dichiarano delusi: a Berna - argomentano - si guarda al tema senza mostrare alcuna emozione e non ci si cura della tradizione.

Lo stop all'uso della sirena era stato decretato un anno fa dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). I funzionari si erano mossi sulla base di un'azione legale avviata da un privato che si lamentava del rumore.

Neuer Inhalt Horizontal Line