Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 9.27 25 agosto 2018 - 09:27

L'area dello Steingletscher (BE), scelto dagli iniziativisti come simbolo dell'inesorabile scioglimento dei ghiacciai alpini.

Eliminare del tutto le emissioni di CO2 entro il 2050. È questo l'obbiettivo che un'iniziativa popolare lanciata oggi dall'Associazione svizzera per la protezione del clima vuole ancorare nella Costituzione.

"L'iniziativa per i ghiacciai" chiede che al più tardi nel 2050 non sia più possibile fare uso di combustibile fossile. Un'esigenza che fa riferimento a quanto deciso con l'Accordo di Parigi, anche se qualche eccezione sarà autorizzata, in particolare se non fosse tecnologicamente possibile fare altrimenti.

I promotori del testo si sono simbolicamente riuniti ai piedi dello Steingletscher, situato nell'Oberland bernese nei pressi del passo del Susten. Il luogo testimonia le conseguenze del cambiamento climatico, in quanto il ghiacciaio sta sparendo a vista d'occhio, scrive l'associazione in un comunicato.

