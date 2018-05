Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 14.04 05 maggio 2018 - 14:04

È stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. La sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è stata portata in orbita da un razzo Atlas 5.

Il suo arrivo su Marte è previsto per il 28 novembre.

Il suo compito è esplorare le profondità del pianeta rosso per capire come si sono formati i pianeti rocciosi, incluse la Terra e la sua Luna. I suoi strumenti includono un sismometro per rilevare i terremoti marziani e una sonda per monitorare il flusso di calore proveniente dall'interno del pianeta.

