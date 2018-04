Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 17.09 29 aprile 2018 - 17:09

Un'immagine mostra la Landsgemeinde di Appenzello Interno: i cittadini che godono del diritto di voto si sono riuniti oggi in assemblea in una piazza e hanno votato per alzata di mano per eleggere gli amministratori e deliberare leggi locali.

La Landsgemeinde di Appenzello Interno ha approvato oggi, nonostante una forte opposizione, un credito di 41 milioni di franchi per la costruzione di un nuovo edificio per l'ospedale cantonale.

Secondo i sostenitori, tra i quali figura il Governo, il progetto permette al cantone di rimanere concorrenziale in un settore in espansione come quello della sanità. Per gli oppositori, si tratta invece di una spesa eccessiva.

Un altro oggetto approvato oggi dalla Landsgemeinde è la legge che regola l'uso del sottosuolo e si prefigge in particolare di proibire il cosiddetto "fracking", o fratturazione idraulica, per l'estrazione di gas, ma non per la geotermia.

Anche tutti gli altri temi in votazione sono stati approvati.

Il landamano Daniel Fässler e il suo vice Roland Inauen sono stati confermati, così come gli altri membri del Governo. Quale sostituto del dimissionario Thomas Rechsteiner (PPD), la Landsgemeinde ha nominato responsabile delle finanze ("Säckelmeister": letteralmente 'maestro del borsellino') il 51enne Ruedi Eberle. Con lui l'UDC ottiene per la prima volta un seggio nell'esecutivo di Appenzello Interno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.