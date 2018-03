Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 18.14 12 marzo 2018 - 18:14

Un poliziotto solettese ha dovuto abbattere stamani per ragioni di sicurezza una mucca a Langendorf (SO). L'animale, ferito, stava correndo in direzione di passanti e agenti, precisa un comunicato.

Poco dopo le 9.00 diversi bovini sono fuggiti da un recinto situato nei pressi di un centro commerciale. Una mucca si è ferita ed è caduta a terra, poi si è rialzata ed ha iniziato a correre in tutti i sensi. Quando si è diretta verso i passanti e gli agenti, il poliziotto ha fatto fuoco e l'ha abbattuta.

