Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 7.17 25 luglio 2018 - 07:17

La diga ceduta in Laos non era sicura

Poche ore prima del cedimento di lunedì sera, un funzionario della holding responsabile della costruzione della diga Xe Pian Xe Namnoy aveva avvertito che la barriera era "in condizioni molto pericolose" a causa delle forti piogge.

Lo si legge in un comunicato interno di due giorni fa emesso dalla Xe Pian Xe Namnoy Power Co, la joint venture a capitale sudcoreano, thailandese e laotiano impegnata nella costruzione dell'impianto.

Lee Kan Yeol, a capo del dipartimento interno per il re-insediamento dei residenti nell'area del bacino, scrisse che "la diga ausiliare D non è sicura", avvertendo che il suo cedimento avrebbe portato alla discesa a valle di cinque miliardi di metri cubi d'acqua, ed esortando alla veloce evacuazione dei residenti per evitare uno "spiacevole incidente".

La lettera era indirizzata a due funzionari locali della società con competenza per il re-insediamento nelle province di Champasak e Attapeu. Le autorità latiane non hanno ancora fornito aggiornamenti del bilancio dopo la stima iniziale di "numerosi morti" e centinaia di dispersi.

