Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 18.52 11 settembre 2018 - 18:52

In Svizzera negli ultimi dieci anni le donne hanno dato un contributo significativo alla formazione superiore: la quota femminile che ha conseguito un diploma di istruzione terziaria è cresciuta il doppio rispetto a quella maschile.

Ciò significa che a disporre di un titolo universitario tra i 25 e i 34 anni sono più donne che uomini: ovvero il 51%, contro il 49%. È quanto emerge dal rapporto "Uno sguardo sull'istruzione" dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nella Confederazione, il divario tra i due sessi (2%) è inferiore rispetto alla media OCSE (12%), afferma lo studio.

Il rapporto mostra pure che in Svizzera più adulti hanno un diploma universitario a raffronto della media degli altri Paesi: il 21% dispone di un bachelor e il 19% di un master. Inoltre la Confederazione registra la quota più alta di adulti con un dottorato, ovvero il 3% della popolazione adulta. Come negli altri Paesi OCSE, la maggior parte degli adulti (45%) arriva a conseguire un'istruzione secondaria superiore.

Più opportunità di lavoro, ma non più salario

Secondo lo studio, chi in Svizzera dispone di una laurea ha migliori opportunità di trovare lavoro. Tuttavia, il salario non aumenta allo stesso modo come in altri Paesi OCSE con il livello della qualifica. Nella Confederazione, una persona con un master o un dottorato guadagna in media il 67% in più rispetto ad una con un diploma di livello secondario. La media OCSE è del 91%.

