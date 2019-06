A Vaud sindacati e padronato preoccupati per gli abusi nel settore edilizio

Le misure di accompagnamento e i controlli sui lavoratori distaccati devono essere rafforzati. Nel canton Vaud sindacati a padronato del settore edilizio sono concordi su questo punto e lanciano l'allarme sugli abusi registrati nel settore del lavoro distaccato.

"Delle 3800 imprese di costruzione estere che hanno distaccato lavoratori nel cantone di Vaud, i nostri otto controllori sono riusciti a verificarne solo 274", spiega Pietro Carobbio, responsabile del settore edile di Unia Vaud a Le Matin Dimanche. Nel 63,5% dei casi sono stati riscontrati abusi, principalmente il mancato rispetto dei salari minimi, stando ai dati ufficiali forniti dalla Commissione paritetica.

Carobbio e Georges Zünd, direttore della Federazione vodese degli imprenditori (FVE), chiedono che venga costituita "una vera e propria forza di polizia sul terreno" con maggiori sovvenzioni da parte della SECO perché, a loro avviso, "lo Stato deve anche essere garante del mercato del lavoro".

"La procedura di controllo deve essere snellita e informatizzata", afferma Zünd. Il rappresentante del padronato punta l'indice anche contro la legge sulla responsabilità solidale. "Il parlamento non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e di rendere il committente responsabile per le infrazioni commesse sul suo cantiere. Il nostro arsenale legislativo, di cui alcuni approfittano moltiplicando i fallimenti, è completamente inadeguato".

