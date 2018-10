Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2018 18.30 31 ottobre 2018 - 18:30

Non sono solo gli onorari medici elevati a preoccupare in Svizzera, nell'ottica dei costi della sanità, ma anche i grandi divari salariali a seconda delle loro specialità: queste disparità rischiano infatti di condizionare le scelte dei futuri dottori e aggravare la penuria di medici di base. (Keystone)

Oltre cento medici in Svizzera guadagnano più di un milione di franchi all'anno, emerge da uno studio. Questa professione è ben rimunerata, ma al suo interno vi sono grosse differenze. Anche paragonando questi risultati con gli indici di un confronto internazionale OCSE le retribuzioni dei dottori elvetici si collocano ai livelli superiori.



"I redditi dei medici in Svizzera sono nettamente più elevati di quanto supposto finora": è questa la prima conclusioneLink esterno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di fronte ai risultati dello studioLink esterno che ha commissionato per colmare le lacune nei dati che erano finora disponibili. La nuova "radiografia" evidenzia in particolare che i redditi dei medici liberi professionisti "sono superiori di circa il 30% rispetto alle cifre pubblicate finora".

Dalle analisi emergono profonde disparità tra le varie categorie di medici: sia tra dipendenti e liberi professionisti della stessa specialità, sia tra le diverse specialità. Secondo i dati per il 2014, il reddito medio annuo dei dipendenti era di 226'924 franchi contro i 320'209 dei liberi professionisti e andava dai 151'147 franchi dei medici pratici dipendenti agli 817'897 franchi dei neurochirurghi indipendenti.

(swissinfo.ch)

I risultati mettono in luce anche grandi divari tra uomini e donne: il reddito dei primi supera in media del 29% quello delle colleghe."Questa differenza permane anche a parità di esperienza lavorativa, specializzazione e settore di attività", precisa l'UFSP, aggiungendo che "vi sono tuttavia anche altri fattori che spiegano queste differenze" e che la questione sarà oggetto di analisi più approfondite.

video TG RSI 29.10.2018 video Telegiornale RSI ore 20:00 del 29.10.2018

Cinque volte più del salario medio svizzero

Le disparità riscontrate in Svizzera non rappresentano peraltro un'eccezione a livello internazionale. Differenze analoghe sono state rilevate anche nella maggior parte dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in cui i dati erano disponibili, come si può leggere nel suo Panorama della salute 2017Link esterno.

Da quest'ultimo risulta anche che in genere il reddito medio dei medici è nettamente superiore al salario medio nazionale. Se si confronta il reddito medio dei medici nella Confederazione calcolato dallo studio commissionato dall'UFSP con il salario medio nazionale calcolato dall'OCSE, emerge che i dottori in Svizzera sono tra i meglio pagati.

Il reddito medio degli specialisti (liberi professionisti e dipendenti insieme) è pari a 5,2 volte il salario medio svizzero nello stesso anno. Questo rapporto è di 3,8 per i medici di base. Solo in Germania e in Lussemburgo si registrano rapporti superiori.

(swissinfo.ch)

Ministro sul piede di guerra

Lo studio commissionato dall'UFSP è stato fortemente voluto dal ministro della sanità e della socialità Alain Berset nell'ambito delle polemiche sulle richieste dei medici di aumentare le tariffe fissate per il rimborso delle loro prestazioni da parte dell'assicurazione malattie di base. Berset, nei primi mesi di quest'anno, aveva pubblicamente stigmatizzato gli strabilianti guadagni di molti medici, giudicando inaccettabile che andassero a carico dell'assicurazione sanitaria e dunque sulle spalle degli assicurati che devono pagare premi sempre più cari.

Le accuse erano state refutate dai medici, che ora contestano i risultati dello studio. La battaglia sembra lungi dall'epilogo. L'UFSP ha intanto rivolto un appello a fornitori di prestazioni e Cantoni affinché garantiscano "la massima trasparenza possibile con ulteriori studi sui redditi".







