Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2018 14.11 30 ottobre 2018 - 14:11

Il lavoro temporaneo in Svizzera cresce ancora, ma a ritmi meno sostenuti. È quanto emerge dall'indice di Swissstaffing, pubblicato oggi, secondo cui il settore è cresciuto nel terzo trimestre del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La congiuntura resta favorevole, ma reclutare manodopera qualificata è sempre più difficile, fa notare in un comunicato l'associazione che raggruppa le imprese del ramo. In queste condizioni, la progressione a due cifre osservata durante i due trimestri precedenti (+15,3% nel primo e +10,5% nel secondo) non è stata eguagliata tra inizio luglio e fine settembre.

Swissstaffing sottolinea che a ottobre si è accordata con Unia, Syna, Impiegati Svizzera e Società svizzera degli impiegati di commercio sulla proroga del contratto collettivo di lavoro. In tal modo, si garantisce che in Svizzera flessibilità e sicurezza sociale possano continuare ad essere coniugate senza complicate disposizioni legali anche in futuro, si legge nella nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano