3 maggio 2018 - 10:45

"La situazione nel mondo si fa sempre più tesa e meno prevedibile" e in questo contesto "un bluff o un errore può costare caro a tutti": lo afferma il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov.

In un'intervista rilasciata al settimanale italiano Panorama, in edicola oggi, Lavrov ha dichiarato che "questa situazione è in gran parte frutto delle continue azioni unilaterali degli Stati Uniti e di alcuni Stati occidentali che gli Usa hanno schiacciato sulle proprie posizioni. Stiamo parlando di un piccolo gruppo di Paesi che non rappresenta una parte significativa dell'umanità ma che, nel tentativo di mantenere un medievale predominio nelle questioni mondiali, ostacola un oggettivo processo di formazione di un sistema internazionale policentrico".

Questo, continua Lavrov, "crea un'atmosfera di sfiducia e incertezza strategica e congela i canali di dialogo".

