17 settembre 2018

Le competenze linguistiche di Martina Hirayama, nominata alla testa della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione al posto di Mauro Dell'Ambrogio che andrà in pensione, rispettano le esigenze per i quadri superiori in quest'ambito.

Lo dice il Consiglio federale il quale, rispondendo oggi a una domanda del consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI), specifica che Hirayama, oltre al tedesco quale madrelingua, "padroneggia il francese a livello scritto e orale" (ha studiato a Friburgo, università bilingue n.d.r) e dispone di conoscenze passive dell'italiano.

Seconde l'articolo 8 dell'ordinanza sulle lingue, scrive il governo al deputato ticinese, i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedono buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

Queste esigenze sembrano quindi essere rispettate nel caso della nuova Segreteria di Stato. L'esecutivo precisa tuttavia nella sua risposta che "Martina Hirayama intende inoltre sfruttare il periodo prima di entrare in carica - a inizio gennaio - per rinfrescare le sue conoscenze attive del francese".

