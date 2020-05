Nel 1494, l'Impero portoghese e la corona di Castiglia - o Spagna - si accordarono per dividere tra loro tutte le nuove terre scoperte al di fuori dell'Europa. Il trattato non specificava le coordinate esatte del confine e all'epoca nessuna delle due parti era a conoscenza del fatto che la linea attraversava l'estremità del Brasile. Nel 1500 l'Impero portoghese rivendicava il paese che oggi si chiama Brasile e la città di São Vicente, fondata nel 1532, fu il suo primo insediamento permanente.

La Svizzera voleva includere il vicino Liechtenstein nel suo programma di difesa nazionale perché la sua posizione era ideale per un attacco al confine svizzero. Il Liechtenstein non era disposto a cedere, a causa delle sue relazioni con la Germania. Infine, dopo negoziati, compensazioni finanziarie e territoriali, il Liechtenstein consegnò alla Svizzera diversi luoghi di importanza strategica e militare, tra cui il suggestivo Ellhorn (nella foto principale in alto). La montagna di 758 metri appartiene al comune di Fläsch, Svizzera, dal 1949.

Ha viaggiato di paese in paese per raccogliere le immagini che compongono il volume "Human Territoriality", pubblicato nel marzo 2020. Il suo obiettivo era quello di mostrare come le linee di una mappa a volte sbiadiscono, si spostano o vengono superate dalla realtà. Per questo ha scattato foto solo di luoghi dove i confini sono cambiati o scomparsi o interi paesi hanno cessato di esistere.

La stazione terminale dello skilift per il ghiacciaio Furggsattel a Zermatt si trovava in Italia e ora appartiene alla Svizzera. A causa dei cambiamenti climatici, i ghiacciai della regione si sono ridotti e hanno causato uno spostamento dello spartiacque tra i due paesi.

L'artista e pubblicista zurighese ha detto di voler realizzare un libro sui confini per mostrare "un puzzle cartografico visibile e in continua evoluzione del nostro mondo". Eberhard considera i confini tra i vari paesi "fluidi" e ne sottolinea il legame con la politica, ricordando quanto la costellazione di Stati sia cambiata tra gli anni Sessanta e oggi.

Vivendo in un piccolo paese circondato da altri Stati, le frontiere fanno parte della vita quotidiana di molti svizzeri, tanto più durante l'epidemia di coronavirus. Il fotografo svizzero Roger Eberhard ha documentato luoghi di frontiera in tutto il mondo durante tre anni. Ne è scaturito un libro, oggi di particolare attualità.

