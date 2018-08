Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 16.47 24 agosto 2018 - 16:47

Giornalisti romandi di Tamedia in strada durante lo sciopero di inizio luglio

L'editore Tamedia ha preso nuovamente posizione oggi nei confronti delle redazioni delle sue testate romande.

In una mail, il gruppo zurighese chiede che sindacati e mondo politico cessino di intervenire nel conflitto scaturito dalla fine dell'edizione cartacea di Le Matin e dalla conseguente soppressione di 36 impieghi, 22 dei quali nella redazione. Contrariamente a quanto deciso in un primo tempo, Tamedia sanzionerà chi ha incrociato le braccia all'inizio di luglio.

Con il suo scritto, Tamedia risponde a una lettera dei redattori del 30 luglio, ossia di alcuni giorni dopo la pubblicazione dell'ultima edizione su carta di Le Matin. La società zurighese respinge fermamente la critica secondo cui il suo operato seguirebbe una logica di rendimento a corto termine e sottolinea invece di agire "in modo sostenibile e con previdenza".

Contattato da Keystone-ATS, Patrick Matthey, responsabile della comunicazione presso Tamedia, conferma che il gruppo ha decurtato il salario di agosto degli scioperanti. "Il diritto di sospendere il pagamento del salario per la durata dello sciopero deriva dal principio di base secondo cui un salario è versato solo quale contropartita a un lavoro. Non si tratta dunque di una misura di ritorsione, ma di una conseguenza dell'assenza di una prestazione".

Lo sciopero, poi sospeso, era iniziato il 3 luglio. Il personale delle redazioni romande di Tamedia dichiarava di essere indignato per l'annuncio della soppressione della versione fisica di Le Matin, nonché dei licenziamenti notificati dall'editore "mentre i partner erano impegnati in una procedura davanti all'ufficio vodese di conciliazione e di arbitraggio in materia di conflitti collettivi di lavoro".

Neuer Inhalt Horizontal Line