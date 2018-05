Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 16.54 15 maggio 2018 - 16:54

Il Consiglio nazionale condurrà un acceso dibattito sull'inasprimento della legislazione sulle armi durante la sessione estiva.

La commissione preparatoria ha in parte rivisto i concetti del Consiglio federale, ma sia da destra sia da sinistra arrivano proposte di minoranza che potrebbero avere sostegno in aula.

Con 15 voti contro 8, la Commissione della politica di sicurezza del Nazionale ha dato il suo avallo alla ripresa della direttiva Ue sul tema, ha detto oggi il presidente Werner Salzmann (UDC/BE) ai media a Berna.

Bruxelles vuole inasprire le norme sulle armi entro la fine del 2019. La nuova direttiva era stata proposta dalla Commissione Ue il 18 novembre 2015, pochi giorni dopo la seconda strage di Parigi e il Parlamento europeo l'ha approvata il 14 marzo 2017.

La Svizzera è chiamata ad adeguare la propria legislazione in quanto paese membro dello Spazio Schengen, ma il Consiglio federale, che ha approvato il messaggio al parlamento lo scorso 2 marzo, ha optato per un'applicazione "pragmatica", sfruttando il margine di manovra disponibile per salvaguardare la tradizione elvetica in materia di tiro.

Neuer Inhalt Horizontal Line