Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 12.49 26 luglio 2018 - 12:49

Nella votazione dello scorso 10 giugno, la legge sui giochi in denaro (LGD) è stata accolta soprattutto per continuare a mantenere in Svizzera i profitti dei giochi d'azzardo. È quanto emerge dal sondaggio VOTO pubblicato oggi, che ha interpellato 1509 persone.

Le motivazioni più importanti del sì alla nuova legge sui giochi con soldi, oltre alla tutela dei ricavi in Svizzera (30%), sono stati il maggior controllo del mercato di questo settore (19%), il sostegno ad AVS, cultura, sport e società di pubblica utilità (12%) e la tutela dalla dipendenza da gioco (11%).

L'indagine (che dall'autunno del 2016 ha sostituito l'analisi VOX) rileva d'alto canto che, malgrado la maggior parte delle sezioni giovanili dei partiti combattessero la LGD, su di essa al momento del voto non c'è stato un divario generazionale e anche i giovani l'hanno accolta quasi nella stessa misura dei votanti più anziani: 74% di sì nella fascia 18-29 anni, 77% fra gli ultra 60enni e 61% nei 30-39enni.

Secondo l'analisi VOTO non ha quindi avuto impatto l'argomento della "censura" in rete di siti stranieri di casinò online, resi illegali, che per i contrari alla LGD rischia poi di estendersi ad altri settori quali musica e film. Nell'orientamento di voto è risultata invece particolarmente alta la quota di coloro, il 15%, che hanno detto di aver deciso in base a consigli: di governo, partito, parenti o conoscenti.

L'iniziativa Moneta intera è invece stata bocciata perché per il 58% degli interpellati era difficile capire di cosa si trattasse. Un valore che negli ultimi due anni è stato superato solo dalla riforma dell'imposizione delle imprese, con una quota del 74%.

Un indizio dell'incomprensione - sottolineano gli autori dello studio - è che quasi la metà di chi ha messo un sì nell'urna lo ha motivato con argomenti che nulla hanno a che fare con il contenuto dell'iniziativa: per il 17% è stata ad esempio la diffidenza nei confronti delle grandi banche. La maggiore ragione del no è però stata l'incertezza sul cambiamento di sistema: il 36% dei contrari ha ritenuto la proposta un esperimento troppo rischioso.

Il 10 giugno la legge sui giochi in denaro ha raccolto il 72,9% dei favori, l'iniziativa Moneta intera il 75,7% di no. L'interesse per i due oggetti è però stato scarso con una partecipazione al voto del 34,5%, mai così bassa negli scorsi dodici anni.

