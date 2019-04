I prezzi della proprietà abitativa in Svizzera nel primo trimestre dell'anno sono leggermente aumentati. La crescita più marcata riguarda nuovamente case unifamiliari e appartamenti di proprietà del segmento alto.

Le fasce media e bassa tornano a stabilizzarsi dopo una riduzione dei prezzi nei tre mesi precedenti. L'evoluzione in Ticino, su base trimestrale, si discosta da quella nazionale.

Sono gli aspetti principali che emergono dagli ultimi rilevamenti sul mercato immobiliare effettuati dalla società di consulenza Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE).

I prezzi della proprietà abitativa nella fascia alta continuano il trend di crescita in atto dalla metà dello scorso anno, si legge in una nota di FPRE. Quelli degli appartamenti di standing elevato fanno segnare una progressione del 2,7% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2018 (+2,0% su base annua), che già aveva registrato un aumento del 5%. Le case unifamiliari sono rincarate del 3,0% (+3,1% negli ultimi tre mesi del 2018). Su base annua la variazione è di +1,7%.

Nella fascia bassa il costo degli appartamenti di proprietà è cresciuto in modo moderato (+0,9%) dopo che nel trimestre precedente era diminuito dell'1,7% (+2,2% su base annua). Il prezzo delle villette unifamiliari è progredito dell'1,6% (+0,9% nell'ultimo trimestre del 2018). Rispetto a dodici mesi prima l'evoluzione è di +6,3%.

Le variazioni di prezzo nel segmento medio sono modeste. Per gli appartamenti FPRE ha registrato un +0,3% su base trimestrale e +1,3% rispetto all'anno prima (-1,1% nell'ultimo trimestre del 2018). Stagnazione dei costi anche per le abitazioni unifamiliari (+0,4%/+1,5% in ottobre-dicembre 2018), che hanno registrato una variazione del 4,2% rispetto a dodici mesi prima.

Fahrländer Partner fornisce anche l'evoluzione a livello regionale dei prezzi degli appartamenti di proprietà di fascia media su base trimestrale. Svizzera orientale, regioni di Zurigo, di Basilea, lemanica e Mittelland fanno segnare una crescita moderata; regione alpina e arco giurassiano un calo marcato (rispettivamente -1,7% e -2,1%); in Ticino il costo è immutato su base trimestrale (variazione dello 0,0%) e in flessione dello 0,7% rispetto a dodici mesi prima.

Il trend è analogo per quanto riguarda i terreni edificabili destinati alla costruzione di appartamenti di segmento medio. Anche in questo caso il Ticino registra una variazione dello 0,0%. La media nazionale, sempre su base trimestrale, è pari a un +0,5%. Rispetto al primo trimestre del 2018 in Ticino i prezzi sono diminuiti dell'1,9% e in media nazionale aumentati dell'1,6%.

