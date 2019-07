La centrale nucleare di Leibstadt (AG) - riattivata da due giorni in seguito alla revisione annuale - è stata disattivata nelle prime ore di oggi a causa di una perdita di olio da una valvola di un sistema di pompaggio.

Non sono state misurate emissioni radioattive nell'ambiente, precisa in una nota la società che gestisce la centrale. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e i comuni limitrofi sono stati informati. Le cause della fuoriuscita di olio dal sistema idraulico sono oggetto di indagine e si stanno determinando le misure necessarie, precisa la nota.

Il reattore di Leibstadt è stato riattivato martedì, dopo una pausa di un mese per la revisione annuale. Per l'occasione, l'IFSN ha anche autorizzato la ripresa della produzione di corrente a pieno regime. Dal 2016, quando durante una revisione protrattasi per sette mesi furono scoperti scolorimenti su alcuni manicotti delle barre del combustibile, il reattore era autorizzato a funzionare soltanto all'86% della potenza massima.

