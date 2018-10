Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 12.29 28 ottobre 2018 - 12:29

Erano cinque le persone a bordo dell'elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, che ieri si è schiantato al suolo incendiandosi nel parcheggio del King Power Stadium: lo scrive il Daily Mail.

Oltre al 60enne Srivaddhanaprabha, sua figlia e ai due piloti, scrive il giornale, sul velivolo c'era anche un altro passeggero, di cui non è stata rivelata l'identità.

Non è ancora chiaro, inoltre, se qualcuno sia sopravvissuto all'incidente o meno. Testimoni oculari hanno riferito che un poliziotto è corso verso l'elicottero, un Augusta Westland AW-169, quando il velivolo ha toccato terra prima di prendere fuoco ed ha cercato di aprire lo sportello per trarre in salvo le persone a bordo. Tuttavia, non si hanno notizie se l'agente sia effettivamente riuscito nell'impresa.

