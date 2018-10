Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

E' di 5 morti il bilancio ufficiale dello schianto, ieri sera fuori dallo stadio di Leicester, in Inghilterra, dell'elicottero del patron della squadra di calcio locale, Vichai Srivaddhanaprabha.

Lo riferisce la società. Oltre a Srivaddhanaprabha, 60 anni, nell'incidente sono periti due altri passeggeri e i due piloti.

Indagini sono in corso sulle cause: testimoni hanno raccontato di aver visto l'elicottero avvitarsi in aria con un rotore bloccato dopo il decollo dallo stadio e prendere fuoco.

