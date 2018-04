Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 13.35 17 aprile 2018 - 13:35

Un kayak con a bordo un padre di 49 anni e le due figlie, di 7 e 9 anni, si è capovolto, per cause ancora da chiarire, sabato poco prima delle 18:00 sul lago Lemano a Buchillon (VD). Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, indica oggi la polizia cantonale in una nota.

Le due figlie sono state soccorse da testimoni e portate sulla riva di Allaman (VD) da un pescatore. In stato di ipotermia, sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Morges (VD), si precisa nel comunicato.

Malgrado il rapido intervento dei soccorsi, il corpo del padre, uno svizzero domiciliato nella regione, è stato trovato solo domenica a 11,5 metri di profondità.

