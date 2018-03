Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 13.10 02 marzo 2018 - 13:10

La quasi totalità delle lettere e dei pacchi trasportati dalla Posta sono giunti a destinazione nei tempi stabiliti. Il gigante giallo soddisfa quindi pienamente le disposizioni della legislazione postale, afferma un comunicato.

Lo scorso anno la Posta ha trattato oltre due miliardi di lettere, il 4,2% in meno rispetto al 2016. Il 98% degli invii per Posta A e il 99% di quelli per Posta B sono stati consegnati come previsto.

Il volume dei pacchi trasportati è aumentato del 6% in un anno a 130 milioni di invii. "La qualità del recapito è rimasta comunque ad alti livelli", precisa il comunicato: il 96% dei pacchi PostPac Priority e il 97,5% dei pacchi PostPac Economy hanno raggiunto il destinatario nei tempi prestabiliti.

La puntualità è quindi stata rispettata "nonostante un contesto in forte cambiamento e caratterizzato da grande dinamicità". Il calo del volume delle lettere e l'aumento di quello dei pacchi superiore alla media, denotano un cambiamento delle esigenze della clientela, strettamente legato allo sviluppo del commercio online. I clienti spesso vogliono ricevere la merce il più velocemente possibile e i pacchi Priority rappresentano già ora più della metà del totale.

Per stabilire i tempi di consegna delle lettere nazionali, vengono spediti ogni anno circa 90'000 invii test. I rilevamenti sono effettuati dall'istituto indipendente GfK Switzerland. I tempi di consegna dei pacchi invece vengono misurati in base a una procedura a campione, che prevede circa 2400 invii test. I rilevamenti sono inoltre monitorati dalla Consult, precisa la Posta.

Neuer Inhalt Horizontal Line